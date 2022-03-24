Иран изучает вопрос открытия диппредставительства в Екатеринбурге

"Мы сейчас размышляем и думаем, чтобы открыть здесь дипломатическое представительство, на территории Екатеринбурга", - сказал он.

Посол добавил, что торговые отношения между Ираном и Россией на данный момент сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Однако Иран готов развивать отношения со всеми российскими регионами.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, основу экономики региона формируют металлургическая и машиностроительная, в том числе горнодобывающая отрасли промышленности. "Вместе с тем, наши компании готовы к реализации совместных проектов в энергетике, лесной промышленности, сфере IT, медицине, образовании. Иран - наш давний и значимый партнер. Цифры товарооборота говорят о большом нереализованном потенциале в торговле и кооперации между свердловскими и иранскими компаниями", - сказал глава региона.

По данным департамента информационной политики региона, товарооборот Свердловской области и Ирана в 2021 году продемонстрировал тенденцию быстрого восстановления после пандемии и вырос в три раза по сравнению с 2020 годом, составив более $43 млн. Это преимущественно уральский экспорт.