4 мар. 2022 г., 13:28
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News Code: 84670254
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Иран и Россия обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта

Иран и Россия обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта

Москва, 4 марта. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Во время встречи, стороны, в частности, обсудили реализацию железнодорожного проекта Международного транспортного коридора Север-Юг

Посол Ирана напомнил, что президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин во время недавних переговоров в Москве отметили большое значение международного транспортного коридора «Север — Юг».

По словам посла, новое правительство Ирана уделяет особое значение реализацию железнодорожных проектов внутри Ирана. "Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок между двумя странами", сказал Джалали.

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