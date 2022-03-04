Иран и Россия обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта

Во время встречи, стороны, в частности, обсудили реализацию железнодорожного проекта Международного транспортного коридора Север-Юг

Посол Ирана напомнил, что президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин во время недавних переговоров в Москве отметили большое значение международного транспортного коридора «Север — Юг».

По словам посла, новое правительство Ирана уделяет особое значение реализацию железнодорожных проектов внутри Ирана. "Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок между двумя странами", сказал Джалали.