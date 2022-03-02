Посол Ирана и Кабулов обсудили ситуацию в регионе

"В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", написал посол Ирана в Facebook.

Иран и Россия ведут тесное сотрудничество на региональной арене. При этом стороны проводят регулярные консультации по актуальным региональным вопросам, включая Афганистан и ситуацию на Южном Кавказе.