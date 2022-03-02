Посол Ирана и Кабулов обсудили ситуацию в регионе

"В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", написал посол Ирана в Facebook.
Иран и Россия ведут тесное сотрудничество на региональной арене. При этом стороны проводят регулярные консультации по актуальным региональным вопросам, включая Афганистан и ситуацию на Южном Кавказе.
Тегеран, 2 марта. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали и специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.
"В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", написал посол Ирана в Facebook.
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