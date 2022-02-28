Джалали призвал к сбалансированным отношениям с Россией и Западом

Посол Ирана на церемонии открытия первой международной конференции «Ирано-российские отношения в свете новых региональных событий» заявил, что политические отношения двух стран могут быть хрупкими, если экономические и культурные отношения между странами не развиваются.

«Объем импорта России в прошлом году составил 293 млрд долларов, на долю Ирана приходилось около 1 млрд долларов. Торговый оборот двух стран также составил 4 млрд долларов», отметил посол.

Он назвал неудовлетворительным объем экспорта Ирана в Россию, несмотря на тот факт, что часть экспорта Ирана в Россию осуществляется через другие страны.

По словам Джалали, доработка транспортного коридора «Север-Юг» и развитие комбинированных коридоров путем подключения портов к железной дороге являются очень важным. «Такие коридоры не только важны для расширения торговых отношений Ирана, но и укрепляют фактор безопасность нашей страны», подчеркнул он.

Он призвал СМИ к ознакомлению российского народа с Ираном. «Представление Ирана в российские СМИ является значимым не только в торговой сфере, но и в туристической области», отметил посол.

Джалали считает, что противостояние Ирана и России односторонности на международной арене является одним из факторов конвергенции между Тегераном и Москвой.

Указав на удачный опыт совместной борьбе Ирана и России с терроризмом в Сирии, иранский дипломат подчеркнул необходимость расширения регионального сотрудничества двух стран в Кавказе, Центральной Азии и Афганистане.

Первая международная конференция «Ирано-российские отношения в свете новых региональных событий» сегодня прошла в здании факультета права и политических наук Тегеранского университета.