Взаимодействие между Ираном и Россией укрепляет безопасность в регионе, заявил Раиси

Раиси перед отъездом в Россию в аэропорту Мехрабад заявил, что этот визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина в целях развития региональной дипломатии.
Указав на политические, экономические и торговые отношения двух стран в разных областях, глава иранского правительства заверил, что данный визит может стать поворотной точкой в отношениях Ирана с Россией.
"Исламская Республика Иран — независимая, мощная и влиятельная страна в регионе, а Россия также является важной, мощной и авторитетной страной. Диалог между двумя важными, могущественными и влиятельными странами может быть очень эффективным для региональной безопасности, развития экономических и торговых отношений в регионе", отметил он.
"Мы и Россия являемся членами многих экономических и политических организаций в регионе, таких как Шанхайская организация сотрудничества, и Россия играет важную роль в этих организациях. Иран в ходе визита в Таджикистан вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества и у нас будут хорошие отношения со всеми странами, особенно с Россией в этой организации", заявил президент.
По словам иранского президента, Россия играет ключевую роль в Евразийском экономическом союзе, и наше сотрудничество в этом направлении может быть эффективным для продвижения торгово-экономических проектов.
«У нас общие интересы с Россией, и наше взаимодействие, безусловно, укрепляет безопасность и предотвратит односторонность в регионе», подчеркнул президент.
Глава иранского правительства отметил, что двусторонние отношения, политические и экономические вопросы в областях энергетики, торговли и аэрокосмической промышленности будут обсуждены в ходе данного визита.
Раиси напомнил, что действующий уровень сотрудничества не является удовлетворительным ни для Ирана, ни для России. Он также выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран и обеспечении общих интересов в регионе и мире.
Президента Ирана в среду утром отправился в Москву, где он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Тегеран, 19 января, ИРНА - Взаимодействие между Ираном и Россией, безусловно, укрепляет безопасность в регионе и предотвратит односторонность. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси в среду.
Раиси перед отъездом в Россию в аэропорту Мехрабад заявил, что этот визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина в целях развития региональной дипломатии.
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