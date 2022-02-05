Интересы народа гарантируют отношения Ирана с Востоком и Западом, заявил Раиси

19 января глава иранского правительства по приглашению своего российского коллегу Владимира Путина посетил Москву с двухдневным визитом. Документальный фильм «32 часа в Москве» рассказывает об этой поездке.

Раиси в этом документальном фильме заявил, что новое правительства стремится сбалансировать внешнюю политику. «Мы приветствуем развитие отношений с любой западной или восточной страной на основе взаимного уважения, учитывая общие интересы», отметил он.

Раиси перед отъездом в Россию в аэропорту Мехрабад заявил, что взаимодействие между Ираном и Россией, безусловно, укрепляет безопасность в регионе и предотвратит односторонность.