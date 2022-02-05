Интересы народа гарантируют отношения Ирана с Востоком и Западом, заявил Раиси

19 января глава иранского правительства по приглашению своего российского коллегу Владимира Путина посетил Москву с двухдневным визитом. Документальный фильм «32 часа в Москве» рассказывает об этой поездке.
Раиси в этом документальном фильме заявил, что новое правительства стремится сбалансировать внешнюю политику. «Мы приветствуем развитие отношений с любой западной или восточной страной на основе взаимного уважения, учитывая общие интересы», отметил он.
Раиси перед отъездом в Россию в аэропорту Мехрабад заявил, что взаимодействие между Ираном и Россией, безусловно, укрепляет безопасность в регионе и предотвратит односторонность.
Тегеран, 5 февраля, ИРНА – Мы будем противостоять тому, кто стремится к враждебным действиям против иранского народа. Интересы народа гарантируют отношения Ирана с миром. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси.
19 января глава иранского правительства по приглашению своего российского коллегу Владимира Путина посетил Москву с двухдневным визитом. Документальный фильм «32 часа в Москве» рассказывает об этой поездке.
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