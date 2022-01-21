Российские СМИ о визите Раиси в Москву: Тегеран и Москва подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества

Газета "Коммерсантъ" пишет, что президент Ирана рассказал депутатам, как противостоять темным силам. "Второй день визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси был посвящен посещению Госдумы, МГУ и Московской соборной мечети. Везде он нашел приятные слова для своих слушателей и особенно порадовал депутатов предсказанием скорого конца НАТО", пишет Коммерсантъ.

Пока президент Ирана покорял сердца хозяев, команда прибывших с ним министров договаривалась с российскими партнерами о параметрах экономического сотрудничества, прежде всего в сфере нефти и газа. Иранцы очень воодушевлены прошедшими переговорами, а вот в российской экспертной среде сомневаются, что российский крупный бизнес пойдет в Иран.

Президент Ирана Эбрахим Раиси начал второй день визита в Россию с посещения Госдумы. Депутаты встретили его аплодисментами и стоя. Речь президента была непродолжительной — всего 25 минут, что весьма лаконично по восточным меркам. За это время господин Раиси успел поздравить депутатов и российский народ с прошедшим Рождеством и Новым годом, посетовать на отрыв современного общества от духовных скреп, а также напомнить, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, что бы кто ни говорил. «Это не входит в нашу оборонную стратегию»,— сказал он, добавив, что МАГАТЭ аж 15 раз подтверждало, что в ядерной деятельности Ирана нет никаких нарушений.

Он также подтвердил, что Тегеран готов к достижению договоренностей по ядерной сделке в ходе идущих сейчас в Вене переговоров, если Запад «эффективно и серьезно устранит антииранские санкции».

Особое место в выступлении Эбрахима Раиси было уделено двусторонним отношениям. Он коротко упомянул о состоявшейся накануне трехчасовой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой оба лидера согласились, что надо предпринять больше усилий для развития связей. К этому же президент Ирана призвал и депутатов Госдумы. По его словам, успешный пример сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии «может стать эффективной моделью» для развития двусторонних отношений на самых разных направлениях. И главное, что надо сделать для обеспечения интересов обеих стран, подчеркнул Эбрахим Раиси,— это «предотвратить проникновение третьих элементов во внутренние дела».

Исходя из его слов, третьи элементы — это США и НАТО. «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, оно угрожает независимым государствам»,— сказал иранский лидер.

И тут же добавил, пролив бальзам на сердца российских депутатов, что такое поведение в конечном счете приведет к распаду Североатлантического альянса.

Досталось и США, которые, по мнению господина Раиси, «находятся сейчас на самых слабых позициях». «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране»,— сказал президент. Под этими словами наверняка подписалось бы большинство российских депутатов. Правда, не сказать чтобы аплодисменты были бурными, разве что в конце, когда Эбрахим Раиси, покидая зал пленарных заседаний Госдумы, призвал благословение Аллаха на всех присутствующих. Камера в этот момент выхватила просветленное лицо лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

После Госдумы президент Раиси отправился в Московский государственный университет, где ректор Виктор Садовничий вручил ему диплом почетного профессора и букет цветов.

«Эбрахиму Раиси присваивается звание почетного профессора Московского университета, которое гарантирует ему права, почести и привилегии»,— сказал ректор и пригласил президента Ирана выступить перед собравшимися.

Полное взаимопонимание нашел президент Ирана и в Московской соборной мечети с председателем Духовного управления мусульман РФ Равилем Гайнутдином.

Речь шла об уроне исламу со стороны тех, кто придерживается экстремистских убеждений. Господин Раиси обозначил и против кого Иран и Россия ведут борьбу в Сирии — «не против неверных, а против агентов высокомерия (США.— “Ъ”) и сионистского режима (Израиль.— “Ъ”)». Со своей стороны, господин Гайнутдин отметил важность встречи Эбрахима Раиси с президентом Путиным для российских мусульман, и, как оказалось, не только российских. Глава Совета муфтиев рассказал, что, после того как по всем соцсетям и СМИ разошлось фото президента Ирана, совершающего намаз (мусульманскую молитву) в Кремле, он получил письма из разных стран.

Пока президент Ирана покорял сердца и души своих собеседников, приехавшие с ним министры — иностранных дел, нефти, экономики и финансов — встречались со своими российскими партнерами, получив указание немедленно воплотить в жизнь решения об активизации двусторонних отношений, принятые двумя президентами. Напомним, что накануне Эбрахим Раиси сообщил, что Тегеран передал Москве проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. Теперь важно, чтобы процесс согласования документа, о котором говорят два года, ускорился. Пока же министр экономики Ирана Эхсан Хандузи сообщил о достижении договоренности по созданию «линии поддержки в $5 млрд» и других соглашениях в торгово-экономической сфере, а министр нефти Джавад Оуджи заявил, что иранская сторона договорилась с российскими компаниями о разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефтеперерабатывающих заводов, а также передаче технологий и технологического оборудования.

Газета.ру пишет, что иранский президент во время выступления с Государственной думе в Москве, заявил, что проводимая НАТО политика в конечном итоге приведет к распаду альянса.

По данным РИА Новости, сказал иранский президент во время выступления в ГД заявил, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами, прикрытиями ... угрожает независимым государствам, распространяя западную модель ... поведение, которое в конечном счете приведет к распаду».

ТАСС пишет, что приехавшие в Москву с президентом Раиси министры — иностранных дел, нефти, экономики и финансов — встречались со своими российскими партнерами, получив указание немедленно воплотить в жизнь решения об активизации двусторонних отношений, принятые двумя президентами.

Министр экономики Ирана Эхсан Хандузи сообщил о достижении договоренности по созданию «линии поддержки в $5 млрд» и других соглашениях в торгово-экономической сфере, а министр нефти Джавад Оуджи заявил, что иранская сторона договорилась с российскими компаниями о разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефтеперерабатывающих заводов, а также передаче технологий и технологического оборудования.

РИА Новости также пишет, что президент Раиси на встрече с президентом России заявил, что опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях.

"У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", цитирует Раиси РИА Новости.

Кроме того, ТАСС пишет, что на перегворах президентов Ирана и РФ, Путин поинтересовался позицией Раиси по ситуации вокруг иранской ядерной сделки. "Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]", - сказал президент России.

Президент Путин также заявил, что власти Сирии смогли преодолеть террористические угрозы в стране в значительной степени благодаря помощи РФ и Ирана. "Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом", - цитирует Путина ТАСС.

Татар-информ пишет, что президент Ирана на встрече с Путиным заявил, что Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз. "Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз", заявил Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, Раиси подчеркнул, что сам Иран не хочет господства над другими странами и, в то же время, не согласен находиться под доминированием других стран.

Как пишет агентство иранский президент отметил, что Иран уже около 40 лет противостоит американскому господству. "Страны, которые хотят быть независимыми, находятся под нападками врагов… Американцы не хотят, чтобы были независимые государства, они хотят превратить эти страны в своих рабов", цитирует агентство его слова.

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Россию 19 января. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. В четверг Раиси выступил в Госдуме.

Президент Ирана 20 января завершил программу рабочего визита в Москву и покинул Россию. 19 января он провел переговоры с российским коллегой. 20 января Президент Ирана выступил в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.