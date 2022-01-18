18 янв. 2022 г., 22:10
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News Code: 84618571
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Ирано-российское нефтяное сотрудничество расширяется

Ирано-российское нефтяное сотрудничество расширяется

Тегеран, 18 января, ИРНА - Министр нефти Джавад Оджи и министр энергетики России Николай Шульгинов, который также является председателем Совместной экономической комиссии Ирана и России, во вторник вечером обсудили пути повышения уровня экономического и нефтяного сотрудничества между двумя странами.

Помимо встречи со своим российским коллегой, Оджи также встретился с вице-премьером России Александром Новаком.

На этих встречах, в которых также принял участие посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, обсуждались пути расширения экономических отношений, устранения банковских, таможенных и инфраструктурных барьеров, укрепления сотрудничества между Тегераном и Москвой в нефтегазовой и энергетической сферах и совместные инвестиции в инфраструктурные проекты.

Укрепление ирано-российского сотрудничества в форме ОПЕК+ с целью обеспечения льгот и регулирования энергетического рынка, удовлетворения взаимных потребностей, регионального сотрудничества по транспортировке иранского газа в Пакистан и Индию с участием российских компаний, локализации нефтяного оборудования в Иран, сотрудничество в области энергетики, передача технологий и совместные инвестиции были одной из важнейших тем консультаций между министром нефти и вице-премьером России в Москве.

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