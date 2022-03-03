Отменен запрет на экспорт иранского складского перца в Россию

«С усилиями посольства Ирана в Москве и министерств иностранных дел и сельскохозяйственного джихада на прошлой неделе в Иран прибыла экспертная делегация из России, которая посетила различные производственные центры в нашей стране и представила свои положительные оценки», - сказал он.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам проведенной с 21 по 25 февраля 2022 года выездной экспертной оценки, а также с учетом результатов лабораторных исследований плодоовощной продукции, отобранной в тепличных комплексах и логистических центрах Исламской Республики Иран, заявила, что с 5 марта 2022 года отменяется введенный Роспотребнадзором запрет (ограничение) ввоза на территорию Российской Федерации перца сладкого происхождения Исламской Республики Иран.