Раиси прибыл в Москву

На официальной цереомнии по прибытии Раиси прозвучали национальные гимны Ирана и России. Встреча лидеров Исламской Республики и России состоится через час.

Двухдневный визит иранского лидера в Москву состоится по приглашению российского президента Владимира Путина в целях развития политических, экономических и культурных связей. Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Раиси выступит с речью на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Встреча с иранцами, проживающими в Москве и российскими бизнесменами стоят на повестке дня иранского президента.

Чрезвычайный и полномочий посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал визит президента в Москву поворотным моментом в отношениях между двумя странами.

Напомним, министры иностранных дел, нефти и экономики Ирана также составят компанию иранскому президенту на переговорах.