19 янв. 2022 г., 12:17
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Раиси прибыл в Москву

Раиси прибыл в Москву

Москва, 19 января, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран аятолла Эбрахим Раиси в среду прилетел в Москву, где встретили главу иранского правительства министр энергетики России и председатель совместной комиссии Ирана и РФ Николай Шульгинов и замминистра иностранных дел страны Игорь Моргулов.

На официальной цереомнии по прибытии Раиси прозвучали национальные гимны Ирана и России. Встреча лидеров Исламской Республики и России состоится через час.
Двухдневный визит иранского лидера в Москву состоится по приглашению российского президента Владимира Путина в целях развития политических, экономических и культурных связей. Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Раиси выступит с речью на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Встреча с иранцами, проживающими в Москве и российскими бизнесменами стоят на повестке дня иранского президента.
Чрезвычайный и полномочий посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал визит президента в Москву поворотным моментом в отношениях между двумя странами.
Напомним, министры иностранных дел, нефти и экономики Ирана также составят компанию иранскому президенту на переговорах.

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