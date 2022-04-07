В ТПП РФ прошёл Форум деловых кругов России и Ирана

Участники мероприятия обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана в различных отраслях экономики – от пищевой промышленности до инновационных технологий.

Со стороны России: Президент ТПП России Катырин Сергей Николаевич и председатель Российско-Иранского делового совета Обыденов Владимир Владимирович.

Со стороны Ирана: первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли ИРИ Алиреза Пейман Пак, заместитель министра кооперативов, труда и социального благосостояния ИРИ Ахмад Хани Нузари, Посол Ирана в России Казем Джелали.

Президент ТПП РФ отметил высокий потенциал и хорошие стартовые позиции российско-иранских отношений для укрепления и расширения дальнейшего экономического сотрудничества. А также высочайший уровень политических отношений, который стал драйвером успешного взаимодействия России и Ирана.

В мероприятии приняли участие более 70 иранских и 300 российских предпринимателей.

Встреча высветила важные аспекты двустороннего сотрудничества России и Ирана, а также необходимость активно участвовать в разрешении вопросов, связанных с финансовым, таможенным, банковским и логистическим секторами.