7 апр. 2022 г., 18:00
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В ТПП РФ прошёл Форум деловых кругов России и Ирана

В ТПП РФ прошёл Форум деловых кругов России и Ирана

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — В Торгово-промышленной палате РФ прошел «Российско-иранский форум развития экономического сотрудничества в условиях новой глобальной реальности».

Участники мероприятия обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана в различных отраслях экономики – от пищевой промышленности до инновационных технологий.

Со стороны России: Президент ТПП России Катырин Сергей Николаевич и председатель Российско-Иранского делового совета Обыденов Владимир Владимирович.

 Со стороны Ирана: первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли ИРИ Алиреза Пейман Пак, заместитель министра кооперативов, труда и социального благосостояния ИРИ Ахмад Хани Нузари, Посол Ирана в России Казем Джелали.

Президент ТПП РФ отметил высокий потенциал и хорошие стартовые позиции российско-иранских отношений для укрепления и расширения дальнейшего экономического сотрудничества. А также высочайший уровень политических отношений, который стал драйвером успешного взаимодействия России и Ирана.

В мероприятии приняли участие более 70 иранских и 300 российских предпринимателей.

Встреча высветила важные аспекты двустороннего сотрудничества России и Ирана, а также необходимость активно участвовать в разрешении вопросов, связанных с финансовым, таможенным, банковским и логистическим секторами.

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