Министры транспорта Ирана и России обсудили запуск МКТ «Север-Юг»

Во время встречи, иранский министр указал на важность запуска Международного транспортного коридора «Север-Юг».
Гасеми также призвал прилагать совместные усилия по реализации проекта железнодорожной участки Решт-Астара, которая является последним сегментом жележной дороши «Север-Юг».
Кроме того, министр дорог и городского развития заявил о готовности Исламской Республики Ирана к совместному сотрудничеству по реализации различных инвестиционных проектов в сфере транспорта.
Савельев, в свою очередь, сказал, что устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой зависит от логистического и транспортного сотрудничества, поэтому коридор «Север-Юг» имеет особое значение.
Глава минтранса также добавил, что российская сторона готова не только принять участие в строительстве, но и совместном запуске и реализации МКТ «Север-Юг».
Министры по итогам переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта.
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Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев обсудили в среду в Москве перспективы сотрудничества в сфере транспорта, сообщает посольство Ирана в Москве.
Во время встречи, иранский министр указал на важность запуска Международного транспортного коридора «Север-Юг».
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