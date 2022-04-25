Новый раунд переговоров по отмене санкций стоит на повестке дня, заявил Хатибзаде

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики в своем еженедельном брифинге заявил, что вопросы по Ирану, ЕС, России и Китаю уже завершены на переговорах. Координатор переговоров в Вене также продвигает оставшиеся вопросы между Ираном и США. «Обе стороны, именно г-н (Хоссейн – ред.) Амир Абдоллахиян и (глава дипломатии ЕС Жозеп – ред.) г-н Боррель считают, что затягивание паузи не отвечает интересам переговоров, и было бы уместно возобновить переговоры в очном формате в кратчайшие сроки», добавил он.

По его словам, решение о том, где будет проходить эта встреча и на каком уровне, пока не принято. «Но встреча стоит на повестке дня. Важно то, что переговоры с дня начала паузы не прекратились, а продолжались», пояснил иранский дипломат.

В Тегеране пройдет трехсторонний саммит лидеров Ирана, Турции и Азербайджана

Говоря о визите замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии в Баку, Хатибзаде заявил, что многие совместные проекты были представлены между Ираном и Азербайджанской Республикой. «Поездки состоялись на различных уровнях, и приглашения на высшем уровне между президентами двух стран также были переданы», добавил он.

По его словам, Иран примет трехсторонний саммит с Турцией и Азербайджанской Республикой.

Иран не признает односторонние санкции в отношении России

Официальный представитель МИД Ирана вновь заявил о позиции Тегерана по войну в Украине. «Мы выступаем против войны, и не знаем войны как решение проблемы. Иран считает, что война должна прекратиться дипломатическим путем», отметил он.

Хатибзаде пояснил, что Иран никогда не выступает за войну, причем он не может признать односторонние санкции против любого государства как страна, которая годами подвергалась односторонним санкциям.

Указав на действия НАТО в мире, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявил, что НАТО унес жизнь десяти тысяч афганцев, мирных людей и детей. «Министр войны США заявил об основной лжи для вторжения в Ирак, но ни одна страна в мире не ввел санкции против этого государства».

Хатибзаде подчеркнул, что США не только не извлекли уроки от своего прошлого, но и они увеличили свои агрессии в другие страны. «Естественно, Соединенные Штаты не могут быть полицией, судьей, присяжными и всем на свете. Сами Соединенные Штаты обвиняемые и не могут быть основой для оценки международных событий», отметил он.

Иран переместил центрифуги после саботажа, направив МАГАТЭ уведомление

Что касается перемещения центрифуг, Хатибзаде сказал: «Иран является членом ДНЯО и принял соглашение о нераспространении. Центрифуги были перемещены в безопасное место после саботажа, направив МАГАТЭ уведомление».

По его словам, Иран в рамках Договора о нераспространении может предпринимать любые действия под контролем МАГАТЭ в рамках своих потребностей.

Выборы и внутренняя политика США не могут определять итоги венских переговоров

Указав на попытки США обвинить КСИР в переговорах по отмене санкций с Ираном, Хатибзаде заявил: «Минимизация того, что осталось между Ираном и США — единственное требование Вашингтона и сионистского режима. Наши вопросы не могут быть упрощены».

Хатибзаде добавил, что выборы и внутренняя политика США не могут определить итоги венских переговоров. «Санкции, введенные Дональдом Трампом, должны быть сняты, а экономические выгоды Ирана должны быть полностью обеспечены», отметил дипломат.

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