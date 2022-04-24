Посольство РФ в Тегеране опровергло сообщения о поставках иранского вооружения в Россию

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об поставке иранского вооружения в Россию, является ложной и не соответствует действительности», - говорится в заявлении посольства РФ.

Ранее Посольство Ирана в Лондоне опровергло сообщение британской газеты «Тhe Guardian» о якобы имевших место поставках иранского вооружения в Россию для его применения против Украины.

Британская газета The Guardian написала, что Иран начал поставки России вооружений, необходимых для продолжения военных действий на Украине. Часть оружия поступает от проиранских группировок, действующих в Ираке.

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