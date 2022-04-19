19 апр. 2022 г., 14:41
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Посольство Ирана возобновило свою деятельность в Киеве

Посольство Ирана возобновило свою деятельность в Киеве

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради во вторник сообщил о возобновлении деятельности посольства в Киеве с 7 апреля.

«В послевоенные дни посольство Ирана не прекращало свою деятельность ни на территории Украины, ни в Молдове, где оно временно работало», написал посол ИРИ в Twitter.
Моради пояснил, что посольство возобновило свою работу с 18 апреля этого года в Киеве.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение, что Россия признаёт ДНР и ЛНР в административных границах республик, а 24 февраля Россия нанесла удар по Украине.

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