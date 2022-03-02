Граждан Ирана среди пострадавших в Украине нет, посол

Иранский посол в своем видеообращении также отметил, что посольство Исламской Республики продолжает работать до полной эвакуации граждан Ирана.
Мордади сказал, что посольство прилагает все усилия для защиты и эвакуации иранских граждан и следит за ситуацией в стране, чтобы представить отчеты в Тегеран.
Посол также заверил, что все граждане Ирана, находящиеся в Украине здоровы, отметив, что сообщений о пострадавших не поступило.
Он сообщил, что те граждане Ирана, которые не желают покидать Украину, могут звонить в посольство, если им нужны продукты, лекарства и т. д.
Он также попросил иранских граждан, которые все еще находятся в ураинских городах укрыться в безопасных местах и.
В среду посольство Ирана в Киеве выступило с заявлением, в котором опровергло сообщения о закрытии иранской дипмиссии в Киеве.
Тегеран, 2 марта. ИРНА — Граждане Ирана не числятся среди пострадавших в ходе происходящих в Украине событий. Об этом заявил в видеообращении посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.
Иранский посол в своем видеообращении также отметил, что посольство Исламской Республики продолжает работать до полной эвакуации граждан Ирана.
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