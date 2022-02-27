100 иранских студентов отправились в пограничные города на западе Украины

Посол отметил, что в понедельник также другая группа иранских студентов покинут Киев.
Посольство Ирана в Киеве в четвертый день военной операции России на Украине посоветовал иранцам общаться друг с другом по пути к пограничным пунктам Украины и использовать информацию друг друга.
Иранцы могут выехать из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдавию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Украине Манучехр Моради в воскресенье сообщил, что сегодня около 100 иранских студентов из железнодорожного вокзала Киева отправились в пограничные города на западе Украины.
Посол отметил, что в понедельник также другая группа иранских студентов покинут Киев.
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