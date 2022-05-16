Исламская ассоциация студентов осудила политику двойных стандартов в Европе

Как отмечается в заявлении, через семь десятилетий после выступления Всеобщей декларации прав человека с каждым днем все более очевидным становится отсутствие гарантии выполнения этого документа. «Важным фактором неэффективности данной декларации следует считать двойные стандарты, которыми располагают исполнители, а также его инструментальное использование европейскими и американскими странами», говорится в тексте.

«На прошлой неделе мы стали свидетелями трагического убийства христианской журналистки Ширина Абу-Акле на оккупированных землях Палестины при многозначительном молчании европейских государств, правозащитных кругов, СМИ и европейских организаций, поддерживающих журналистов. Если бы такое преступление имело место в европейских странах, оно бы считалось военным преступлением и подпадало под жесткие санкции, но мы не видим в данном случае серьезной реакции со стороны Евросоюза», отмечается в заявлении.

Указав на новый миграционный план Великобритании, Исламская ассоциация студентов отметила, что данная программа идет в разрез с правом человека мигрантов и беженцев. Кроме этого, такой план британского правительства возлагает тяжелое финансовое бремя в размере 120 миллионов фунтов стерлингов на британских налогоплательщиков.

Британские власти планируют отправлять в Руанду всех нелегально прибывших на территорию Великобритании.

В этом заявлении также говорится о событиях в Йемене, Палестине, Афганистане и Украине и осквернении Священного Корана в Швеции как недавние примеры политики двойных стандартов Европы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

