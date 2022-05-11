МИД Ирана осудил убийство журналистки Al Jazeera в Палестине

"Представитель МИД Ирана назвал это преступление сионистского режима явным доказательством того, что (сионистский) режим не соблюдет роль и позицию прессы, средств массовой информации и журналистов в повышении осведомленности общественности. И вопреки ложным утверждениям сионистской пропагандистской машины и связанных с ней СМИ, он боится верных новостей и пойдет на убийство журналистов", говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.

Информационный портал "Ан-Нашра" сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

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