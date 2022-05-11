11 мая 2022 г., 16:57
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МИД Ирана осудил убийство журналистки Al Jazeera в Палестине

МИД Ирана осудил убийство журналистки Al Jazeera в Палестине

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде осудил преднамеренное убийство репортера телеканала «Al Jazeera» Ширин Абу Акили израильскими силами на оккупированных палестинских территориях.

"Представитель МИД Ирана назвал это преступление сионистского режима явным доказательством того, что (сионистский) режим не соблюдет роль и позицию прессы, средств массовой информации и журналистов в повышении осведомленности общественности. И вопреки ложным утверждениям сионистской пропагандистской машины и связанных с ней СМИ, он боится верных новостей и пойдет на убийство журналистов", говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.
Информационный портал "Ан-Нашра" сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.
Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.
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