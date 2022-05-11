Корреспондент «Al-Jazeera» погибла под обстрелом израильских военных в лагере беженцев Дженина

Об этом сообщает электронный информационный портал "Ан-Нашра" со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестинской автономии.
По данным Министерство здравоохранения, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.
Информационный портал "Ан-Нашра" сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.
Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.
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Тегеран, 11 мая. ИРНА — Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.
Об этом сообщает электронный информационный портал "Ан-Нашра" со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестинской автономии.
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