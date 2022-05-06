Нападение с ножом под Тель-Авивом: убиты трое израильтянин

По данным израильских СМИ, нападавшие, по-видимому, сразу после нападения скрылись на автомобиле. Полиция начала масштабные поиски нападавших, установила блокпосты и направила вертолет.

Как пишут СМИ, один пострадавший находится в критическом состоянии, еще один -- в тяжелом, двое других получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Палестинское движение ХАМАС назвало нападение ответом на действия Израиля в комплексе мечети Аль-Акса.

"Штурм мечети Аль-Акса не может остаться безнаказанным. Героическая операция в Тель-Авиве — это практическое воплощение того, против чего предостерегало сопротивление", заявил представитель ХАМАС Хазем Кассем.

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