Делегация «ХАМАС» прибыла в Тегеран для участия в церемонии всемирного дня «Аль-Кудс»

Член политбюро и глава отдела по арабским и исламским отношениям организации ХАМАС Халил аль-Хия возглавляет делегацию. Кроме него, высокопоставленные представители ХАМАС Усама Хамдан и Халед Аль-Гадуми также приехали в Иран.
Делегация ХАМАС примет участие в церемонии по случаю всемирного дня «Аль-Кудс», где Халил аль-Хия выступит с речью.
Представители ХАМАС также встретятся с иранскими официальным лицами в Тегеране.
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.
Тегеран, 27 апреля, ИРНА – Высокопоставленная делегация «ХАМАС» в среду утром прибыла в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии по случаю всемирного дня «Аль-Кудс».
Член политбюро и глава отдела по арабским и исламским отношениям организации ХАМАС Халил аль-Хия возглавляет делегацию. Кроме него, высокопоставленные представители ХАМАС Усама Хамдан и Халед Аль-Гадуми также приехали в Иран.
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