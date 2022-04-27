Делегация «ХАМАС» прибыла в Тегеран для участия в церемонии всемирного дня «Аль-Кудс»

Член политбюро и глава отдела по арабским и исламским отношениям организации ХАМАС Халил аль-Хия возглавляет делегацию. Кроме него, высокопоставленные представители ХАМАС Усама Хамдан и Халед Аль-Гадуми также приехали в Иран.

Делегация ХАМАС примет участие в церемонии по случаю всемирного дня «Аль-Кудс», где Халил аль-Хия выступит с речью.

Представители ХАМАС также встретятся с иранскими официальным лицами в Тегеране.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

