Иран приветствует объявление о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Эсмаил Багаи, отметив, что мудрость лидеров двух стран для прекращения столкновений была ответственным и разумным шагом, выразил надежду, что ситуация между Индией и Пакистаном как можно скорее вернется в нормальное русло.

По сообщению IRNA, одновременно с ростом военной напряженности между Индией и Пакистаном, сегодня, 10 мая, министры иностранных дел двух стран объявили, что стороны достигли понимания о немедленном «полном прекращении огня и прекращении военных действий». Это соглашение было объявлено в то время, когда в последние дни между двумя странами произошел интенсивный обмен огнем и возросли опасения по поводу возможности ядерного конфликта.

Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Индии, написал в сообщении в социальной сети X: «Сегодня Индия и Пакистан достигли понимания о прекращении стрельбы и военных действий. Индия всегда занимала и будет продолжать занимать твердую и бескомпромиссную позицию по отношению к терроризму во всех его формах и проявлениях».

Представитель Министерства иностранных дел, приветствуя объявление о прекращении огня между Индией и Пакистаном, подчеркнул важность усилий двух стран по использованию этой возможности для обеспечения снижения напряженности и стабильности мира в регионе.