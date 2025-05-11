Папа Лев XIV в первом обращении призвал к прекращению войн и установлению устойчивого мира

Выступая в воскресенье на площади Святого Петра, Папа Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года в качестве преемника Папы Франциска, подчеркнул необходимость «устойчивого мира в Украине», «немедленного прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников».

Понтифик выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, призвав к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и уважению международного права. Он также выразил глубокую озабоченность продолжающимися военными действиями и заявил, что «больше не должно быть войны» — обращение, ранее неоднократно звучавшее из уст Папы Франциска.

Папа Лев XIV напомнил о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая унесла жизни десятков миллионов человек, и вновь повторил предупреждение своего предшественника о том, что современный мир «живёт в условиях фрагментированной третьей мировой войны».

Понтифик также положительно оценил недавнее соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном, выразив надежду, что этот шаг станет основой для долгосрочного мира между двумя ядерными державами.

Новый Папа призвал международное сообщество «искать мир, а не конфликт» и выразил надежду, что усилия по дипломатическому урегулированию в горячих точках мира будут продолжены при поддержке всех заинтересованных сторон.