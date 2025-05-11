11 мая 2025 г., 13:46
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19 авиакомпаний отменили рейсы на оккупированные территории Палестины

11 мая 2025 г., 13:46
??????? ID: 85829582
19 авиакомпаний отменили рейсы на оккупированные территории Палестины

Тегеран, 11 мая, ИРНА – После успешной ракетной атаки Йемена на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве израильские СМИ сообщили о росте числа авиакомпаний, отменяющих рейсы на оккупированные территории Палестины.

Согласно сегодняшнему сообщению издания «Демаркер», число авиакомпаний, отменивших рейсы на оккупированные территории из-за ракетных обстрелов из Йемена, достигло 19.

Представитель вооружённых сил Йемена в своём недавнем заявлении сообщил, что йеменская армия в рамках поддержки палестинского народа и реализации авиационного эмбарго против Израиля осуществила гиперзвуковую ракетную атаку на аэропорт Бен-Гурион и атаку с использованием БПЛА в Тель-Авиве.

Как свидетельствуют данные, более 200 объектов на оккупированных территориях оказались под угрозой, а системы ПВО израильских сил были приведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы ракетных обстрелов.

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