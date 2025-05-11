Израильские власти признали неспособность победить ХАМАС

Авигдор Либерман, глава партии "Наш дом Израиль", бывший министр обороны Израиля, экс-член партии "Ликуд" и бывший член кабинета Нетаньяху, в критическом заявлении отметил, что «тот, кто за год и восемь месяцев не смог победить ХАМАС, не достигнет успеха, даже если будет пытаться ещё 17 лет».

Политик заявил, что текущее состояние отношений между США и Израилем является наихудшим за весь период их существования.

С другой стороны, Эхуд Ольмерт, занимавший пост премьер-министра Израиля в 2006-2009 годах, выступил за немедленное прекращение конфликта в Газе, подтвердив её статус как части палестинских земель. «Газа – это палестинская территория и должна стать частью Палестинского государства», - отметил он.

По его словам, первым шагом к разрешению кризиса должно стать прекращение боевых действий, возвращение пленных и освобождение палестинских заключённых.