11 мая 2025 г., 12:45
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Израильские власти признали неспособность победить ХАМАС

11 мая 2025 г., 12:45
??????? ID: 85829481
Израильские власти признали неспособность победить ХАМАС

Тегеран, 11 мая, ИРНА – Ряд израильских официальных лиц, признав, что Израиль не способен одержать победу над ХАМАСом, потребовали немедленного прекращения войны и возвращения израильских пленных из сектора Газа.

Авигдор Либерман, глава партии "Наш дом Израиль", бывший министр обороны Израиля, экс-член партии "Ликуд" и бывший член кабинета Нетаньяху, в критическом заявлении отметил, что «тот, кто за год и восемь месяцев не смог победить ХАМАС, не достигнет успеха, даже если будет пытаться ещё 17 лет».

Политик заявил, что текущее состояние отношений между США и Израилем является наихудшим за весь период их существования.

С другой стороны, Эхуд Ольмерт, занимавший пост премьер-министра Израиля в 2006-2009 годах, выступил за немедленное прекращение конфликта в Газе, подтвердив её статус как части палестинских земель. «Газа – это палестинская территория и должна стать частью Палестинского государства», - отметил он.

По его словам, первым шагом к разрешению кризиса должно стать прекращение боевых действий, возвращение пленных и освобождение палестинских заключённых.

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