11 мая 2025 г., 18:14
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Арагчи: злоупотребление механизмом восстановления санкций повлечёт серьёзные последствия

11 мая 2025 г., 18:14
??????? ID: 85829863
Арагчи: злоупотребление механизмом восстановления санкций повлечёт серьёзные последствия

Тегеран, 11 мая. ИРНА – Министр иностранных дел ИранаАббас Арагчи в авторской статье для французской газеты Le Point предостерёг европейские страны от попыток активировать механизм восстановления санкций («snapback») в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подчеркнув, что такие шаги будут иметь серьёзные последствия.

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран чётко обозначил свою позицию по данному вопросу. «Мы официально уведомили всех участников СВПД о том, что злоупотребление механизмом восстановления санкций приведёт к последствиям, включая фактическое исключение Европы из процесса реализации ядерного соглашения», — отметил он.

Арагчи напомнил, что, несмотря на прошлые сложности, Иран неоднократно призывал к возобновлению содержательного диалога с Европой. В частности, он указал на инициативу, выдвинутую в ходе Генеральной Ассамблеи ООН осенью прошлого года в Нью-Йорке, с предложением начать диалог не только по ядерной теме, но и по другим вопросам, включая ситуацию на Украине. Эти предложения, по его словам, «остались без ответа и поддержки со стороны Европы».

Он также добавил, что после недавних консультаций в Москве и Пекине выразил готовность посетить Париж, Берлин и Лондон для начала нового этапа взаимодействия. Это предложение привело к началу предварительных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, которые, как подчеркнул министр, «остаются хрупкими, но обнадёживают».

«От того, как мы поступим в этот решающий момент, зависит будущее отношений между Ираном и Европой — гораздо шире, чем многие могут представить. Иран готов начать новый этап. Надеемся, что и наши европейские партнёры к этому готовы», — резюмировал Арагчи.

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