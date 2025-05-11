Арагчи: злоупотребление механизмом восстановления санкций повлечёт серьёзные последствия

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран чётко обозначил свою позицию по данному вопросу. «Мы официально уведомили всех участников СВПД о том, что злоупотребление механизмом восстановления санкций приведёт к последствиям, включая фактическое исключение Европы из процесса реализации ядерного соглашения», — отметил он.

Арагчи напомнил, что, несмотря на прошлые сложности, Иран неоднократно призывал к возобновлению содержательного диалога с Европой. В частности, он указал на инициативу, выдвинутую в ходе Генеральной Ассамблеи ООН осенью прошлого года в Нью-Йорке, с предложением начать диалог не только по ядерной теме, но и по другим вопросам, включая ситуацию на Украине. Эти предложения, по его словам, «остались без ответа и поддержки со стороны Европы».

Он также добавил, что после недавних консультаций в Москве и Пекине выразил готовность посетить Париж, Берлин и Лондон для начала нового этапа взаимодействия. Это предложение привело к началу предварительных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, которые, как подчеркнул министр, «остаются хрупкими, но обнадёживают».

«От того, как мы поступим в этот решающий момент, зависит будущее отношений между Ираном и Европой — гораздо шире, чем многие могут представить. Иран готов начать новый этап. Надеемся, что и наши европейские партнёры к этому готовы», — резюмировал Арагчи.