7 мая 2022 г., 17:46
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Катар предупредил о планах Израиля по строительству новых поселений 

Катар предупредил о планах Израиля по строительству новых поселений 

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Министерство иностранных дел Катара предостерегло Израиль от выдачи разрешения на строительство 4 тысяч домов в поселениях Иудее и Самарии, назвав такие меры серьезным нарушением международного права.

МИД Катара в своем заявлении призвал к немедленной мобилизации международного сообщества, чтобы предотвратить реализацию этого плана и обязать сионистский режим прекратить поселения на оккупированных палестинских территориях. 

В МИД Катара отметили, что подобные действия являются угрозой решению о создании двух государств и серьезным нарушением международного права.

"Мы призываем Израиль прекратить политику поселений в регионе", говорится в заявлении.

 Заявление министерства иностранных дел Катара прозвучало после того, как израильские СМИ сообщили о планах строительства 4000 новых квартир и домов на Западном берегу реки Иордан.

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