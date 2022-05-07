Катар предупредил о планах Израиля по строительству новых поселений 

МИД Катара в своем заявлении призвал к немедленной мобилизации международного сообщества, чтобы предотвратить реализацию этого плана и обязать сионистский режим прекратить поселения на оккупированных палестинских территориях.

В МИД Катара отметили, что подобные действия являются угрозой решению о создании двух государств и серьезным нарушением международного права.

"Мы призываем Израиль прекратить политику поселений в регионе", говорится в заявлении.

Заявление министерства иностранных дел Катара прозвучало после того, как израильские СМИ сообщили о планах строительства 4000 новых квартир и домов на Западном берегу реки Иордан.

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