В мечети "Аль-Акса" прошел торжественный намаз Ид аль-Фитр

Как сообщает телеканал аль-Манар, около 200 тыс. палестинских мусульман сегодня совершили намаз Ид аль-Фитр, несмотря на недавние удары сионистского режима.
Палестинцы после намаза также приняли участие в митингах против Израиля, и скандировали такие лозунги, как «Нет бога кроме Аллаха» и «Наша кровь - твоя жертва, мечеть Аль-Акса».
По окончанию месяца Рамадан, мусульмане в первый день месяца Шавваль отмечают Ид аль-Фитр. Это праздник разговения после 30-дневного строго поста.
Как и другие исламские праздники, Ид аль-Фитр не имеет конкретной даты и определяется каждый год по лунному календарю. В этом году в Иране этот праздник отмечается 3 мая.
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Тегеран, 2 мая, ИРНА – Тысячи палестинцев в понедельник утром совершили торжественный намаз Ид аль-Фитр в мечети "Аль-Акса" в оккупированном Иерусалиме.
Как сообщает телеканал аль-Манар, около 200 тыс. палестинских мусульман сегодня совершили намаз Ид аль-Фитр, несмотря на недавние удары сионистского режима.
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