В Иране Ураза-байрам будут отмечать 3 мая

Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.

Праздник Ураза Байрам знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.

В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.

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