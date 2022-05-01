1 мая 2022 г., 23:49
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В Иране Ураза-байрам будут отмечать 3 мая

В Иране Ураза-байрам будут отмечать 3 мая

Тегеран, 1 мая. ИРНА — В Иране праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) отметят во вторник, 3 мая.

Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.
Праздник Ураза Байрам знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.
В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.
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