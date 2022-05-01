В Иране Ураза-байрам будут отмечать 3 мая

Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.
Праздник Ураза Байрам знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.
В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 1 мая. ИРНА — В Иране праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) отметят во вторник, 3 мая.
Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.
Похожие новости
-
В пятничной молитве в Аль-Аксе приняли участие 160 тыс. палестинцев
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — По меньшей мере 160 тыс. палестинцев собрались в мечети Аль-Акса…
-
Амир Абдоллахиян: Ось сопротивления сегодня находится в наилучшем состоянии
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Сегодня сопротивление находится в наилучшем состоянии в регионе,…
-
Раиси: день Аль-Кудс приведет к уничтожению сионистского режима
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Согласно обещаниям Всевышнего Аллаха мы считаем освобождение Аль-Кудса…
Your Comment