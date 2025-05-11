11 мая 2025 г., 15:11
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Новости ID: 85829701
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Министр иностранных дел Ирана провёл переговоры с главой МИД Омана

11 мая 2025 г., 15:11
Новости ID: 85829701
Министр иностранных дел Ирана провёл переговоры с главой МИД Омана

Маскат, 11 мая — ИРНА. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аранчи, прибывший в Султанат Оман во главе делегации для участия в четвёртом раунде непрямых переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами Америки, провёл встречу с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана выразил признательность оманской стороне за гостеприимство, а также за важную роль, которую султанат играет в содействии диалогам между Тегераном и Вашингтоном. Арагчи изложил позиции Исламской Республики Иран по ключевым вопросам текущих консультаций, подчеркнув неизменность принципиальных подходов Тегерана к процессу переговоров.

Глава МИД Омана, в свою очередь, подтвердил стремление Маската и впредь содействовать дипломатическим усилиям, направленным на продвижение конструктивного диалога между сторонами. Он также проинформировал иранского министра о подготовительных мероприятиях, предусмотренных для проведения нынешнего раунда переговоров.

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