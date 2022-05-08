Палестинцы выступили против государственного терроризма Израиля

Как сообщают палестинские СМИ, митинги палестинцев прошли в ответ на угрозы Израиля. Люди в акциях протеста объявили, что в случае угрозы убийства лидеров Движения сопротивления, регион превратится в ад для сионистского режима.

Спикер ХАМАСа в Газе Мошир Аль-Масри, который присутствовал в митинге, заявил: «Люди, вышедшие на улицы в поддержку Синвара, объявили, что они выступают за сопротивление».

Он также назвал любой акт сионистского режима для убийства Синвара игрой с огнем, добавив, что оккупанты Аль-Кудса должны получить сообщение сопротивления и бригад Аль-Кассам, прежде чем возможность будет упущена.

Яхья Синвар Является лидером организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.

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