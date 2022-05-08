8 мая 2022 г., 13:14
Journalist ID: 2390
News Code: 84745032
0 Persons
T T

Tags

Палестинцы выступили против государственного терроризма Израиля

Палестинцы выступили против государственного терроризма Израиля

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Палестинцы в субботу вновь вышли на улицы в поддержку лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, которому пригрозил смертью сионистский режим.

Как сообщают палестинские СМИ, митинги палестинцев прошли в ответ на угрозы Израиля. Люди в акциях протеста объявили, что в случае угрозы убийства лидеров Движения сопротивления, регион превратится в ад для сионистского режима.
Спикер ХАМАСа в Газе Мошир Аль-Масри, который присутствовал в митинге, заявил: «Люди, вышедшие на улицы в поддержку Синвара, объявили, что они выступают за сопротивление».
Он также назвал любой акт сионистского режима для убийства Синвара игрой с огнем, добавив, что оккупанты Аль-Кудса должны получить сообщение сопротивления и бригад Аль-Кассам, прежде чем возможность будет упущена.
Яхья Синвар Является лидером организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha