Палестинцы выступили против государственного терроризма Израиля

Как сообщают палестинские СМИ, митинги палестинцев прошли в ответ на угрозы Израиля. Люди в акциях протеста объявили, что в случае угрозы убийства лидеров Движения сопротивления, регион превратится в ад для сионистского режима.
Спикер ХАМАСа в Газе Мошир Аль-Масри, который присутствовал в митинге, заявил: «Люди, вышедшие на улицы в поддержку Синвара, объявили, что они выступают за сопротивление».
Он также назвал любой акт сионистского режима для убийства Синвара игрой с огнем, добавив, что оккупанты Аль-Кудса должны получить сообщение сопротивления и бригад Аль-Кассам, прежде чем возможность будет упущена.
Яхья Синвар Является лидером организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.
Тегеран, 8 мая, ИРНА – Палестинцы в субботу вновь вышли на улицы в поддержку лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, которому пригрозил смертью сионистский режим.
Как сообщают палестинские СМИ, митинги палестинцев прошли в ответ на угрозы Израиля. Люди в акциях протеста объявили, что в случае угрозы убийства лидеров Движения сопротивления, регион превратится в ад для сионистского режима.
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