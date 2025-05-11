Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее в секторе Газа

«Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу", - констатировал российский лидер.

«Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса ближневосточного урегулирования. К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе и катастрофе. Конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергии, что особенно вызывает озабоченность», - подчеркнул он.

Глава российского государства сделал акцент на том, что Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь. По его словам, за прошлый год нуждающимся было передано более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.