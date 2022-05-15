Иран серьезно выступает за переговоры по отмене санкций, но не доверяет врагу: Багери

Посещая международную выставку нефти, газа и нефтехимии Ирана, главный переговорщик Исламской Республики на переговорах в Вене заявил, что устойчивость снятия санкций требует продвижения и сохранения возможностей для их нейтрализации.

По его словам, способность ученых и промышленников нейтрализировать санкции не только увеличит силу дипломатии, но и повысит сдерживающую силу для снятия санкций.

Багери Кани отметил, что сегодня страны, находящиеся под санкциями, стремятся получить от Ирана знания по нейтрализации санкций.

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