13 мая 2022 г., 16:52
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Глава МИД Ирана считает возможным достижение соглашения по СВПД

Глава МИД Ирана считает возможным достижение соглашения по СВПД

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что достижение надежного соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе если США будут придерживаться своих обязательств.

"После моих контактов с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и визита заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора (в Иран) и его переговоры с замглавы МИД Ирана Али Багери паявилась еще одна возможность сосредоточиться на инициативах по решению остающихся вопросов", написал Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

Он добавил, что достижение хорошего и надежного соглашения является возможным если США примут решение и будут придерживаться своих обязательств.

В среду в Тегеране прошли переговоры замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора по ситуации вокруг СВПД.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.
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