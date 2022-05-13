Глава МИД Ирана считает возможным достижение соглашения по СВПД

"После моих контактов с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и визита заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора (в Иран) и его переговоры с замглавы МИД Ирана Али Багери паявилась еще одна возможность сосредоточиться на инициативах по решению остающихся вопросов", написал Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

Он добавил, что достижение хорошего и надежного соглашения является возможным если США примут решение и будут придерживаться своих обязательств.

В среду в Тегеране прошли переговоры замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора по ситуации вокруг СВПД.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.

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