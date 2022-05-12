В Тегеране продолжаются переговоры Мора и Багери по иранской ядерной сделке

Визит европейского дипломата является продолжением консультаций по оставшимся нерешенным вопросам между Ираном и США на переговорах в Вене по возвращению США в СВПД.
"Снова поездка в Тегеран для встречи с Багери Кани и другими иранскими официальными лицами. Работа по решению оставшихся вопросов в этих переговорах продолжается", написал Мора в своем Twitter.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что рибытие в Тегеран после перерыва координатора ЕС — это шаг в правильном направлении, отметив, что контакты с Мора добавят необходимые нюансы, учитывая, что Иран и Соединенные Штаты обмениваются посланиями через Евросоюз.
В предыдущий раз замглавы внешнеполитического ведомства ЕС приезжал в иранскую столицу 27 марта 2022 года. Тогда Мора и Багери обсудили различные аспекты развития ситуации вокруг переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене, а также отмене санкций в отношении Ирана.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.
Тегеран, 12 мая. ИРНА — В четверг в Тегеране продолжаются переговоры замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Визит европейского дипломата является продолжением консультаций по оставшимся нерешенным вопросам между Ираном и США на переговорах в Вене по возвращению США в СВПД.
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