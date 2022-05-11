В Тегеране проходят переговоры Мора и Багери по иранской ядерной сделке

Визит европейского дипломата является продолжением консультаций по оставшимся нерешенным вопросам между Ираном и США на переговорах в Вене по возвращению США в СВПД.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что рибытие в Тегеран после перерыва координатора ЕС — это шаг в правильном направлении, отметив, что контакты с Мора добавят необходимые нюансы, учитывая, что Иран и Соединенные Штаты обмениваются посланиями через Евросоюз.

В предыдущий раз замглавы внешнеполитического ведомства ЕС приезжал в иранскую столицу 27 марта 2022 года. Тогда Мора и Багери обсудили различные аспекты развития ситуации вокруг переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене, а также отмене санкций в отношении Ирана.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.

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