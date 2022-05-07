Глава МИД Ирана назвал предпосылку для стабильного соглашения смелым шагом США

Министр иностранных дел Ирана и генсек ООН Антониу Гуттериш в пятницу ночью по телефону обсудили региональные и международные события, включая ситуацию в Йемене, Афганистане, Украине и переговоры по отмене санкций.

Неправильная политика максимального давления США – причина нынешнего состояния переговоров

Амир Абдоллахиян указал на продолжение обмена посланиями между Ираном и США через Европейский союз, назвав неправильную политику максимального давления США причиной нынешней ситуации переговоров.

Подвергнув критике конгресса США за принятие недавнего закона, вводящего новых санкций против Ирана, министр иностранных дел назвал предпосылкой для достижения стабильного, сильного и справедливого соглашения смелым шагом со стороны США, чтобы компенсировать свой прошлый ошибочный подход.

Генсек ООН также выразил надежду на продолжение переговоров для достижения хорошего соглашения.

Необходимость продолжения прекращения огня в Йемене

Амир Абдоллахиян в этом телефонном разговоре подчеркнул необходимость продолжения временного прекращения огня в Йемене, призвав к реализации обязательств соглашения прекращения огня и снятию человеческой блокады с Йемена.

Гутерриш также высоко оценил усилия Ирана для поддержки прекращения огня в Йемене, выразив надежду на возобновление авиасообщений из аэропорта Сана.

Он также приветствовал продолжение переговоров между Тегераном и Эр-Риядом для возобновления нормальных дипломатических отношений.

Иран выразил беспокойность ситуацией в Афганистане

Глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал ситуацию по безопасности в Афганистане очень тревожной, подчеркнув необходимость формирования инклюзивного правительства в стране.

Указав на волну афганских беженцев, он также призвал ООН выполнять свои обязательства по беженцам.

Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость освобождения замороженных активов Афганского народа, указав на увеличение терактов и проблемы из-за бедности в стране.

Гуттериш также поблагодарил Иран за его конструктивную роль в принятии афганских беженцев.

Война в Украине

Указав на возражение Ирана против продолжающейся войны в Украине и политические шаги, направленные на прекращение войны и политическое урегулирование кризиса, Амир Абдоллахиян отметил, что ситуация в Украине не должен помешать международному сообществу обратить внимание на катастрофическую гуманитарную ситуацию в Афганистане.

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