28 янв. 2022 г., 17:02
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News Code: 84629667
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Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН обсудили переговоры в Вене

Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН обсудили переговоры в Вене

Тегеран, 28 января, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахиян и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили региональные и международные события, в том числе последние события в Йемене и Афганистане, а также переговоры в Вене.

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел, касаясь ситуации в Йемене и эскалации нападений на гражданские районы, подчеркнул неизменный подход Исламской Республики Иран к поддержке политического решения о прекращении войны в этой стране.

Ссылаясь на подход ООН к прекращению гуманитарной осады, достижению прекращения огня и проведению политических переговоров в Йемене, Амир Абдоллахиян призвал Генерального секретаря играть более активную роль в прекращении гуманитарной осады и прекращении широкомасштабных бомбардировок гражданских районов.

Министр иностранных дел также подчеркнул необходимость уделить особое внимание гуманитарному кризису и положению афганских беженцев и отметил: «Исламская Республика Иран за последние несколько месяцев приняла около 800 000 новых беженцев из Афганистана, что требует серьезного внимания со стороны всего мира.

Амир Абдоллахиян подтвердил необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане и готовность Исламской Республики содействовать отправке гуманитарной помощи странам и международному сообществу через Иран.

Касаясь переговоров в Вене об отмене санкций, министр иностранных дел назвал переговоры позитивными и подтвердил серьезное стремление Исламской Республики Иран к скорейшему достижению хорошего соглашения.

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