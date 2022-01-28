Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН обсудили переговоры в Вене

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел, касаясь ситуации в Йемене и эскалации нападений на гражданские районы, подчеркнул неизменный подход Исламской Республики Иран к поддержке политического решения о прекращении войны в этой стране.

Ссылаясь на подход ООН к прекращению гуманитарной осады, достижению прекращения огня и проведению политических переговоров в Йемене, Амир Абдоллахиян призвал Генерального секретаря играть более активную роль в прекращении гуманитарной осады и прекращении широкомасштабных бомбардировок гражданских районов.

Министр иностранных дел также подчеркнул необходимость уделить особое внимание гуманитарному кризису и положению афганских беженцев и отметил: «Исламская Республика Иран за последние несколько месяцев приняла около 800 000 новых беженцев из Афганистана, что требует серьезного внимания со стороны всего мира.

Амир Абдоллахиян подтвердил необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане и готовность Исламской Республики содействовать отправке гуманитарной помощи странам и международному сообществу через Иран.

Касаясь переговоров в Вене об отмене санкций, министр иностранных дел назвал переговоры позитивными и подтвердил серьезное стремление Исламской Республики Иран к скорейшему достижению хорошего соглашения.