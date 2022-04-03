Гутерриш и Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор

Гуттериш поздравил с установлением режима прекращения огня в Йемене, назвав это совместной победой и результатом усилий всех сторон.
Министр иностранных дел Ирана также поблагодарил роль генсека ООН в установлении режима прекращения огня в Йемене, отметив: «Пора предпринять основные шаги для установления мира и стабильности в Йемене и полной отмены гуманитарных санкций».
Амир Абдоллахиян также выразил надежду на прорыв блокады Йемена, подчеркнув, что Исламская Республика Иран поддерживает урегулирование йеменского кризиса и прекращение войны в стране.
Он также призвал к поставке гумпомощи в Йемен. «Иран поддерживает заявление СБ ООН по прекращению огня в Йемене. Но другое заявление, осуждающее правительство национальное спасение Йемена в одностороннем порядке без внимания на удары Саудовской Аравии, является неконструктивным.
Говоря о переговорах в Вене, иранский министр заявил: «Мы на переговорах близки к соглашению, и передали наши предложения об оставшихся вопросов американской стороне через переговорщика ЕС. Теперь мяч – на стороне США».
Гуттериш в этой беседе выразил надежду на ускорение заключения соглашения по ядерной программе в Вене.
Следует отметить, что стороны также обсудили Афганистан и Украину.
Тегеран, 3 апреля, ИРНА – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян по телефону обсудили прекращение огня в Йемене и переговоры по отмене санкций в Вене.
Гуттериш поздравил с установлением режима прекращения огня в Йемене, назвав это совместной победой и результатом усилий всех сторон.
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