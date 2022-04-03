Гутерриш и Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор

Гуттериш поздравил с установлением режима прекращения огня в Йемене, назвав это совместной победой и результатом усилий всех сторон.

Министр иностранных дел Ирана также поблагодарил роль генсека ООН в установлении режима прекращения огня в Йемене, отметив: «Пора предпринять основные шаги для установления мира и стабильности в Йемене и полной отмены гуманитарных санкций».

Амир Абдоллахиян также выразил надежду на прорыв блокады Йемена, подчеркнув, что Исламская Республика Иран поддерживает урегулирование йеменского кризиса и прекращение войны в стране.

Он также призвал к поставке гумпомощи в Йемен. «Иран поддерживает заявление СБ ООН по прекращению огня в Йемене. Но другое заявление, осуждающее правительство национальное спасение Йемена в одностороннем порядке без внимания на удары Саудовской Аравии, является неконструктивным.

Говоря о переговорах в Вене, иранский министр заявил: «Мы на переговорах близки к соглашению, и передали наши предложения об оставшихся вопросов американской стороне через переговорщика ЕС. Теперь мяч – на стороне США».

Гуттериш в этой беседе выразил надежду на ускорение заключения соглашения по ядерной программе в Вене.

Следует отметить, что стороны также обсудили Афганистан и Украину.