4 апр. 2022 г., 10:11
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Иран упрекнул США в затягивании переговоров по СВПД

Иран упрекнул США в затягивании переговоров по СВПД

Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Иран готов к хорошему и стабильному соглашению, но вина за затягивание переговоров лежит на американской стороне из-за неуступчивости. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье.

Министры иностранных дел Ирана и Омана в воскресенье ночью по телефону обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, прекращение огня в Йемене и переговоры по отмене санкций в Вене.

Глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в этом телефонном разговоре приветствовал установление режима прекращения огня в Йемене, выразив надежду на проведение межйеменских переговоров и открытие границ страны.

Амир Абдоллахиян также выразил надежду на стабильное прекращение огня в стране, высоко оценив конструктивную роль Омана в этом направлении.

«Сейчас важно полный прорыв гуманитарной блокады параллельно с продолжением режима прекращения огня. Также очень важно направить гуманитарную помощь йеменскому народу», отметил иранский министр.

Он также подверг критике повторное введение санкций со стороны США в адрес некоторых иранских лиц и компаний. «Исламская Республика Иран готов к хорошему и стабильному соглашению, но США несут прямую ответственность за затягивание переговоров в Вене», подчеркнул Амир Абдоллахиян.

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