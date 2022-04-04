Иран упрекнул США в затягивании переговоров по СВПД

Министры иностранных дел Ирана и Омана в воскресенье ночью по телефону обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, прекращение огня в Йемене и переговоры по отмене санкций в Вене.

Глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в этом телефонном разговоре приветствовал установление режима прекращения огня в Йемене, выразив надежду на проведение межйеменских переговоров и открытие границ страны.

Амир Абдоллахиян также выразил надежду на стабильное прекращение огня в стране, высоко оценив конструктивную роль Омана в этом направлении.

«Сейчас важно полный прорыв гуманитарной блокады параллельно с продолжением режима прекращения огня. Также очень важно направить гуманитарную помощь йеменскому народу», отметил иранский министр.

Он также подверг критике повторное введение санкций со стороны США в адрес некоторых иранских лиц и компаний. «Исламская Республика Иран готов к хорошему и стабильному соглашению, но США несут прямую ответственность за затягивание переговоров в Вене», подчеркнул Амир Абдоллахиян.