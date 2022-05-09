9 мая 2022 г., 11:13
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МИД: Энрике Мора в Тегеране встретится с Али Багери

МИД: Энрике Мора в Тегеране встретится с Али Багери

Тегеран, 9 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что во время пребывания заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора в Тегеране он проведет встречу с заместителем МИД Ирана али Багери Кани.

«Я надеюсь, что после его визита мы сможем предоставить отчет достигнутых договоренностях, так как повестка дня ясна. Его визит знаменует, что мы на правильном пути и несмотря на недипломатические меры США, Иран и «Большая пятёрка» были привержены достижению прочего соглашения», - отметил он.

«Пока назначена встреча с Багери, но Мора еще попросил встретится с другими чиновниками в Министерстве иностранных дел Ирана и еще высокопоставленными лицами. О встречах пото решим и объявим», - добавил он.

Хатибзаде также указал на визит Эмира Катара в Тегеран и сообщил, что он скоро посетит Иран с визитом и стороны обсудят двусторонние отношения. Президент Ирана также после этого визита посетит одну из стран Персидского залива.

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