МИД: Энрике Мора в Тегеране встретится с Али Багери

«Я надеюсь, что после его визита мы сможем предоставить отчет достигнутых договоренностях, так как повестка дня ясна. Его визит знаменует, что мы на правильном пути и несмотря на недипломатические меры США, Иран и «Большая пятёрка» были привержены достижению прочего соглашения», - отметил он.

«Пока назначена встреча с Багери, но Мора еще попросил встретится с другими чиновниками в Министерстве иностранных дел Ирана и еще высокопоставленными лицами. О встречах пото решим и объявим», - добавил он.

Хатибзаде также указал на визит Эмира Катара в Тегеран и сообщил, что он скоро посетит Иран с визитом и стороны обсудят двусторонние отношения. Президент Ирана также после этого визита посетит одну из стран Персидского залива.

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