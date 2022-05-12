МИД Катара: Мы поддерживаем ядерную сделку с Ираном

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал к диалогу между ССАГПЗ и Ираном. Об этом сообщил на днях телеканал Al Jazeera.

Катар призвал Соединенные Штаты и Иран к «позитивным» дискуссиям, поскольку участники переговоров намерены начать четвертый и потенциально решающий раунд непрямых переговоров, чтобы попытаться возобновить ядерную сделку с Ираном.

«У нас прочные и стратегические отношения с Вашингтоном, и у нас хорошие отношения с Тегераном, и мы не хотим усиливать напряженность, которая негативно отразится на Катаре и регионе», - сказал Аль Тани.

«Есть постоянные звонки с США и Ираном и призывы к тому, чтобы они участвовали в обсуждении в позитивном ключе».

Напомним, Сегодня в четверг Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани во главе делегации высокого уровня прибыл в Тегеран с рабочим визитом.

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