Боррель не исключил достижения соглашения по иранской ядерной сделке

Заявил он перед началом заседания глав МИД стран-участниц G7 в Германии.
Он отметил, что на этой неделе в Тегеран прибыл посланник ЕС для переговоров, которые «прошли лучше, чем ожидалось.
Дипломат добавил, что Зашедшие в тупик переговоры возобновлены после двухмесячного перерыва. «Такие вещи не могут быть решены в одночасье, но, скажем, переговоры были разблокированы», - добавил он. «Что означает, что есть перспектива достижения соглашения».
В среду в Тегеране прошли переговоры замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора по ситуации вокруг СВПД.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.
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Тегеран, 13 мая. ИРНА — Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что есть перспектива достижения соглашения по иранской ядерной сделке.
Заявил он перед началом заседания глав МИД стран-участниц G7 в Германии.
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