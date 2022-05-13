Боррель не исключил достижения соглашения по иранской ядерной сделке

Заявил он перед началом заседания глав МИД стран-участниц G7 в Германии.

Он отметил, что на этой неделе в Тегеран прибыл посланник ЕС для переговоров, которые «прошли лучше, чем ожидалось.

Дипломат добавил, что Зашедшие в тупик переговоры возобновлены после двухмесячного перерыва. «Такие вещи не могут быть решены в одночасье, но, скажем, переговоры были разблокированы», - добавил он. «Что означает, что есть перспектива достижения соглашения».

В среду в Тегеране прошли переговоры замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора по ситуации вокруг СВПД.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.

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