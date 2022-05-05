5 мая 2022 г., 12:38
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Гариб-Абади прокомментировал предстоящий визит спецдокладчика ООН в Иран

Гариб-Абади прокомментировал предстоящий визит спецдокладчика ООН в Иран

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Замглавы судебной власти по международным делам и генеральный секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гариб-Абади заявил, что предстоящий визит специального докладчика ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алены Духана является для нее возможностью ознакомиться с разрушительным воздействием санкций на иранский народ.

Гариб-Абади сообщил, что специальный докладчик ООН посетит Исламскую Республику Иран с 8 по 19 мая.

По словам чиновника, визит состоится по просьбе спецдокладчика ООН, которая была принята Ираном.

По его словам, ее основная миссия состоит в рассмотрении негативного влияния односторонних принудительных мер на осуществление прав человека в Иране.

"Спецдокладчик ООН проведет несколько встреч с официальными лицами Ирана и представителями частного сектора", заявила Гариб-Абади, добавив, что она также планирует посетить некоторые центры.

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