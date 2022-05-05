Гариб-Абади прокомментировал предстоящий визит спецдокладчика ООН в Иран

Гариб-Абади сообщил, что специальный докладчик ООН посетит Исламскую Республику Иран с 8 по 19 мая.
По словам чиновника, визит состоится по просьбе спецдокладчика ООН, которая была принята Ираном.
По его словам, ее основная миссия состоит в рассмотрении негативного влияния односторонних принудительных мер на осуществление прав человека в Иране.
"Спецдокладчик ООН проведет несколько встреч с официальными лицами Ирана и представителями частного сектора", заявила Гариб-Абади, добавив, что она также планирует посетить некоторые центры.
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