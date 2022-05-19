Спецдокладчик ООН выявила нарушения прав человека иранского народа, заявил Гарибабади

Говоря о недавнем визите спецдокладчика ООН в Тегеран, он отметил, что она посетила Иран с 11-дневным визитом по приглашению Штаба по правам человека Исламской Республики, чтобы изучить негативные последствия односторонних санкций на права человека иранского народа.

По его словам, Духан в ходе визита встретилась с представителями 30 министерств и исполнительных органов власти.

«Первичные и вторичные санкции, угроза вводить санкций и чрезмерное соблюдение санкций существенно обострили гуманитарную ситуацию в Иране. Имущество Центрального банка Ирана полностью защищено от любых судебных действий или конфискации», назвал Гарибабади важнейшие последствия санкций, выявленные спецдокладчиком ООН.

Он отметил, что политика максимального давления и угрозы в отношении стран, лиц и третьих компаний, нарушают принципы сотрудничества между странами, мирного разрешения споров, равенства полномочий и невмешательства во внутренние дела стран. «Также односторонние санкции против Ирана нарушают минимальные обязательства по глобальным и региональным договорам о правах человека», пояснил иранский чиновник.

«Трансрегиональные санкции против компаний и третьих стран, которые сотрудничают с Ираном и угрозить им, являются незаконными по международному праву. Также односторонние санкции против Ирана противоречат ряду международно-правовых норм и по закону не рассматриваются как ответное действие, поэтому их называют только односторонним принудительным действием, которое было осуждено в нескольких резолюциях Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи ООН», пояснил Гарибабади.

«Нет такого доклада, как выводы спецдокладчика о разрушительных последствиях жестоких и бесчеловечных действий самозванных права человека», — сказал он, отметив, что много было сказано о влиянии санкций на Иран и иранцев. «Эти выводы показывают, что санкции США против Ирана являются преступлением против человечества, и что страна должна быть привлечена к ответственности и компенсировать весь материальный и моральный ущерб», заключил замглавы судебной власти Ирана.