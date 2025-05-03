3 мая 2025 г., 13:09
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Наим Касем: "Хезболла" будет противостоять оккупации

3 мая 2025 г., 13:09
??????? ID: 85821495
Наим Касем: "Хезболла" будет противостоять оккупации

Тегеран, 3 мая, ИРНА – Генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" шейх Наим Касем подчеркнул продолжение освободительного проекта исламского Сопротивления Ливана и неприятие любой оккупации, строительства поселений и нормализации отношений с сионистским режимом.

Шейх Наим Касем в интервью журналу "Эктедар" отметил, что "Хезболла" совместно с движением "Амаль" и прочими союзниками представляет собой мощную и влиятельную силу на всех уровнях в Ливане. «Мы будем действовать на основе нашего национального проекта в русле защиты суверенитета и независимости Ливана», - добавил он.

Генеральный секретарь "Хезболлы" подчеркнул, что организация будет сотрудничать с партнёрами, партиями и различными слоями населения для экономического возрождения страны и восстановления разрушенного израильским режимом, а также приложит усилия для возвращения народу незаконно изъятого имущества и борьбы с коррупцией и коррупционерами.

В другой части своей речи он заявил, что Сопротивление Ливана, продолжая свой освободительный проект, будет противостоять вызовам и отвергать любые формы оккупации, строительства поселений и нормализации отношений с сионистским режимом.

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