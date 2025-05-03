Наим Касем: "Хезболла" будет противостоять оккупации

Шейх Наим Касем в интервью журналу "Эктедар" отметил, что "Хезболла" совместно с движением "Амаль" и прочими союзниками представляет собой мощную и влиятельную силу на всех уровнях в Ливане. «Мы будем действовать на основе нашего национального проекта в русле защиты суверенитета и независимости Ливана», - добавил он.

Генеральный секретарь "Хезболлы" подчеркнул, что организация будет сотрудничать с партнёрами, партиями и различными слоями населения для экономического возрождения страны и восстановления разрушенного израильским режимом, а также приложит усилия для возвращения народу незаконно изъятого имущества и борьбы с коррупцией и коррупционерами.

В другой части своей речи он заявил, что Сопротивление Ливана, продолжая свой освободительный проект, будет противостоять вызовам и отвергать любые формы оккупации, строительства поселений и нормализации отношений с сионистским режимом.