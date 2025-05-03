3 мая 2025 г., 11:32
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85821333
T T
1 Persons

Теги

Арагчи: повторение лжи не меняет фундаментальных реалий

3 мая 2025 г., 11:32
Новости ID: 85821333
Арагчи: повторение лжи не меняет фундаментальных реалий

Тегеран, 3 мая, ИРНА – Иран, как один из стран-учредителей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), имеет полное право на обладание полным циклом ядерного топлива. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи, подчеркнув, что повторение лжи не меняет фундаментальных реалий.

«В принципе, я воздерживаюсь от обсуждения ключевых элементов переговоров через СМИ, однако хочу отметить, что повторение лжи не меняет фундаментальных реалий», - написал Арагчи сегодня утром в сообщении, размещенном в соцсети Х.

«Иран, как один из подписантов-основателе ДНЯО, имеет полное право на обладание полным циклом ядерного топлива; более того, существует ряд государств-участников ДНЯО, осуществляющих обогащение урана, при этом полностью отвергающих ядерное оружие», - отмечается в тексте.

Арагчи: повторение лжи не меняет фундаментальных реалий

Иранский дипломат далее подчеркнул, что провокационная риторика не приводит ни к чему иному, кроме уничтожения шансов на успех.

«Достижимо действительное и устойчивое соглашение. Все, что требуется – это твердая политическая воля и справедливый подход», - добавил он.

1 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .