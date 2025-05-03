Арагчи: повторение лжи не меняет фундаментальных реалий

«В принципе, я воздерживаюсь от обсуждения ключевых элементов переговоров через СМИ, однако хочу отметить, что повторение лжи не меняет фундаментальных реалий», - написал Арагчи сегодня утром в сообщении, размещенном в соцсети Х.

«Иран, как один из подписантов-основателе ДНЯО, имеет полное право на обладание полным циклом ядерного топлива; более того, существует ряд государств-участников ДНЯО, осуществляющих обогащение урана, при этом полностью отвергающих ядерное оружие», - отмечается в тексте.

Иранский дипломат далее подчеркнул, что провокационная риторика не приводит ни к чему иному, кроме уничтожения шансов на успех.

«Достижимо действительное и устойчивое соглашение. Все, что требуется – это твердая политическая воля и справедливый подход», - добавил он.