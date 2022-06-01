1 июн. 2022 г., 18:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84775112
T T
0 Persons

Tags

Иран решительно ответит на любые неконструктивные действия Совета управляющих

Иран решительно ответит на любые неконструктивные действия Совета управляющих

Тегеран, 1 июня. ИРНА — Иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, и мы твердо и решительно ответим на любые неконструктивные действия со стороны Совета управляющих. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Как уже отмечалось ранее, новый доклад МАГАТЭ никоим образом не отражает реальность взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ. Такие поспешные и политически ориентированные комментарии полностью игнорируют широкое и конструктивное техническое сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Агентством", сказал Хатибзаде в ответ на заявления МИД Франции.
"Нам хорошо известен суть подобных заявлений шагов, предпринятых с целью проведения психологических операций и оказания давления на Иран накануне заседаний Совета управляющих МАГАТЭ", отметил он. — Конечно, совпадение и соответствие таких заявлений с недавними действиями фальшивого сионистского режима как никогда заполняет в них следы сионистского режима".
"Так, как мы всегда советовали Агентству оставаться верным пути технического сотрудничества, мы также советуем таким странам, как Франция, воздерживаться от занятия позиций и вмешательства, которые заставляют сотрудничество отклоняться от правильного пути", добавил иранский дипломат.
"Вместо этого мы настоятельно призываем Францию выполнить свои обязательства по гарантиям ядерного разоружения и привлечь к ответственности режим апартеида в Израиле, который имеет сотни ядерных боеголовок", резюмировал он.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha