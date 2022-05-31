Лавров: США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД

"Возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел и первоначальное содержание Совместного всеобъемлющего плана действий, который был утвержден Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.

"Мы исходим из того, что справедливость требует восстановления СВПД без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков", - подчеркнул российский министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

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